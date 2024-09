Giovane Robur, il rilancio. La società passa di mano

Nuova linfa nel basket di Osimo e tifosi che possono sognare. La Giovane Robur, ex società satellite della Robur, cambia padrone e si rilancia. Si dissolvono quelle nubi nere che poche settimane fa avevano annunciato la scomparsa del basket di un centro livello in città. Un’ipotesi che però a fatto mobilitare quanti in città hanno a cuore il basket.

E così è arrivata la notizia quasi improvvisa, che nasce da una idea di alcuni ex cestisti osimani, da sempre appassionati di questo sport e della Robur.

Una cordata di 6/7 amici che un paio di settimane fa hanno deciso di mettersi in gioco e di subentrate alla gestione precedente. Il passaggio di consegne, ratificato lunedi scorso, ha visto protagonisti Mirco Marchegiani, Michele Polverigiani, Simone Mazzieri, Nicola Torcianti, Roberto Taddioli, Luca Valeri, Enrico Stanek e Simone Gatto, amici nella vita e volti nuovi della Giovane Robur.

La conduzione tecnica della squadra è affidata a Michele Polverigiani, assistenti Massimo Balercia e Stefano Novelli, preparatore Giammaria Cola.

"Innanzitutto, ringraziamo chi fin ora ha gestito questa società sportiva, con tutte le difficoltà che lo sport e i budget impongono - è il commento a caldo di Mirko Marchegiani - siamo pronti a intraprendere questo cammino, che non sarà facile, ma ci metteremo impegno, entusiasmo e dedizione. Abbiamo le idee chiare. Vogliamo una società con i bilanci in ordine, che spende a seconda di quanto ha a disposizione e che porti i sani principi dello sport sul parquet".

"Ieri abbiamo iniziato la preparazione - dichiara il neo coach Polverigiani - il roster lo stiamo completando con attenzione ma anche con l’ambizione di ottenere quantomeno una salvezza tranquilla. Il nostro è un gruppo aperto e siano benvenuti altri appassionati che hanno voglia di aiutare sia sul piano organizzativo che su quello economico".

La Giovane Robur aveva vinto l’ultimo campionato di D, ma poi voci insistenti riferivano di difficoltà a poter fare la squadra, tanto che era quasi certo che, nonostante l’iscrizione al campionato, il team non avrebbe disputato il torneo.

Finalmente una buona notizia, dunque, per una piazza come Osimo, da sempre appassionata di pallacanestro, che rischiava di non avere alcuna compagine da seguire e che ora invece ha la possibilità di tifare e sospingere la Giovane Robur verso questa nuova avventura. Un campionato che si preannuncia interessante, dove molti saranno i derby e tante le sfide con squadre marchigiane.

Mentre i giocatori iniziano a mettere muscoli nelle gambe, i nuovi dirigenti stanno cercando qualche innesto di livello in un roster già di buona qualità, con alcune individualità da serie superiore.

Marcello Morichi