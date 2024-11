Giovane Rubur in crisi. Arriva coach Castorina

Un brusco risveglio per la Giovane Robur che in estate aveva sognato un campionato di serie C tranquillo e con mire di alta classifica. Tre sconfitte nelle prime quattro di campionato e due miseri punti in graduatoria, che la relegano al penultimo posto. Ultimo round, la figuraccia a Porto Sant’Elpidio, domenica scorsa, dove la compagine osimana si è fatta asfaltare dalla non irresistibile formazione di casa. Una settimana fa il coach Michele Polverigiani aveva deciso di fare un passo indietro, dimettendosi da coach, anche per cercare di dare una scossa ai ragazzi. Ma nulla è cambiato.

La neo società è dovuta quindi tornare sul mercato per firmare il nuovo capo tecnico, che da oggi sarà Alessandro Castorina. Uomo di basket, fidardense di nascita, osimano di adozione, ha una lunga esperienza in serie C, ma anche nella massima serie. Con la Sutor Montegranaro è stato vice di Pillastrini e come direttore sportivo è stato protagonista della promozione in A, nel 2006. Altra promozione come coach con la Basket Girl, questa volta in A2 e poi tanta C1 con Fabriano e Tolentino, fino alla scorsa stagione, ancora a Montegranaro. "Sono contento di essere stato coinvolto in questo progetto- le prime parole di Castorina -credo che dal punto di vista individuale questo è un roster che sta bene in questa categoria. Oggi la squadra è in difficoltà, l’ho seguita dagli spalti. Un problema sicuramente di condizione, ma soprattutto di testa. A Porto Sant’Elpidio ho visto una brutta prestazione con il morale troppo basso. C’è molto da fare, ma le potenzialità ci sono tutte e credo che faremo un buon lavoro anche con i nuovi preparatori atletici".

Marcello Morichi