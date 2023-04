Giovane salvato in palestra col defibrillatore

di Sara Ferreri

Alessandro è in palestra come al solito a fare attività motoria quando ad un certo punto cade a terra privo di sensi. I proprietari capiscono immediatamente la gravità di quanto sta accadendo: il 40enne è in arresto cardiaco. Allora prendono il defibrillatore che hanno in dotazione e che sanno usare, salvando la vita al giovane. E’ accaduto nei giorni scorsi alla palestra Evolve Functional di Camerano sulla direttissima del Conero. Il 40enne ora è ricoverato all’ospedale Cardiologico di Milano dove precedentemente gli era stato impiantato un defibrillatore cardiaco. Ora le sue condizioni migliorano di giorno in giorno. In palestra non stava svolgendo attività sotto sforzo, ma ha subìto un arresto cardiaco che i presenti hanno saputo constare in tempi molto rapidi. "Nei primi minuti di un arresto cardiaco – spiega Marco Brescia che ha formato i titolari della palestra all’uso del defibrillatore – è fondamentale un defibrillatore, perché il 70% degli arresti cardiaci hanno un ritmo defibrillabile come la fibrillazione. In questo caso il defibrillatore si è sostituito a quello che il ragazzo aveva impiantato e probabilmente non ha funzionato. La fortuna è stata che il giovane è andato in arresto cardiaco proprio in una palestra dotata di Dae. Fondamentale anche la prontezza e la preparazione dei ragazzi titolari della palestra nell’usarlo e salvare una vita. Senza il Dae forse non potevamo raccontare questa storia, non così almeno. Episodi come questi ci danno gioia e soddisfazione e la voglia di formare quante più persone a conoscere le manovre salva vita. Se salvi una vita, salvi un mondo intero per quella famiglia".