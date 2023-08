Giovane ubriaco bestemmia al bar Arriva la denuncia dai carabinieri

In preda ai fumi dell’alcol infastidiva gli altri avventori del bar e bestemmiava, anche in presenza dei carabinieri: identificato e denunciato un giovane di trent’anni del fabrianese.

Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo Radiomobile i quali hanno riportato la calma nel locale. Il trentenne ora dovrà rispondere di ubriachezza molesta e bestemmia. È uno dei risultati emersi dai controlli messi in campo in maniera massiccia dalla compagnia carabinieri, guidata dal capitano Mirco Marcucci.

In questi giorni, contro i furti soprattutto in casa, la compagnia ha organizzato un servizio coordinato da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano insieme agli agenti della polizia locale.

Nell’ultimo periodo non si sarebbero registrati furti in abitazione probabilmente anche per la presenza massiccia delle pattuglie in strada, anche di notte.

Nei giorni scorsi agenti di polizia locale e militari in maniera congiunta hanno effettuato diversi posti di blocco nelle principali vie di accesso alla città e alle frazioni. Più di venti i mezzi fermati nell’arco di poco tempo. Beccato un automobilista che poco prima aveva effettuato un sorpasso azzardato: è stato fermato e sanzionato in base alle norme del codice della strada. I controlli proseguiranno costanti e capillari in questi giorni in vista del Ferragosto e delle ferie per tanti fabrianesi che lasciano le loro case per trascorrere le loro vacanze.

sa.fe.