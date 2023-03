Giovani a lezione di "viaggi" Simulazione di una partenza, check-in e controlli in aeroporto

di Ilaria Traditi

Giovani a lezione di viaggio in aeroporto. Da come comportarsi in caso di cancellazione del volo, cambiamento di orario o perdita del bagaglio fino alla pianificazione di un itinerario green e sostenibile. L’originale iniziativa, gratuita e rivolta agli studenti under 18 è stata ideata dal tour operator Go World in collaborazione con Aeroporto di Ancona e Enac. Consiste in una lezione di 60 minuti presso lo scalo di Falconara dove il personale aeroportuale illustrerà ai partecipanti come affrontare eventuali problemi che possono verificarsi prima o dopo la partenza ed evidenzierà diritti e doveri dei viaggiatori.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi e gli studenti marchigiani al mondo della "cultura del viaggio e delle sua importanza per la crescita, far conoscere le procedure di imbarco ed i diritti e doveri come passeggeri. "L’idea di questo progetto – ha spiegato Ludovico Scortichini, AD di Go World e Presidente del Comitato Anconetano di Confindustria Ancona – nasce dalla convinzione che debba esistere un legame forte e costante tra scuola e lavoro e tra scuola e società civile. È una convinzione che ho come imprenditore e che condivido anche in Confindustria: la scuola deve valorizzare le attitudini dei giovani e accompagnare i loro talenti, noi possiamo trasmettere i nostri valori alle nuove generazioni, aiutandoli a sviluppare quelle competenze trasversali necessarie per diventare adulti, cittadini e lavoratori consapevoli. E per finire anche viaggiatori consapevoli".

Secondo Scortichini, vero cittadino del mondo, oggi è quanto mai importante sensibilizzare i viaggiatori di domani verso le tematiche della sostenibilità e l’inclusività nei confronti di culture diverse: "Prima di partire è importante informarsi sul Paese che andiamo a visitare - prosegue- e con la consapevolezza di doverci adattare a usi e costumi anche molto diversi dai nostri. Questa è la grande ricchezza e il bagaglio culturale che il viaggio ci regala".

Durante la lezione verrà simulata una partenza in aereo quindi con check in, emissione della carta di imbarco, invio bagagli, controlli di sicurezza e con "finta" partenza al gate previsto. Nelle tre fasi i dirigenti di Go World racconteranno l’importanza di saper viaggiare soprattutto in un’ottica green, di sostenibilità e del rispetto delle diverse culture. La giornata dedicata a questa innovativa esperienza aeroportuale sarà il mercoledì a partire dal 5 Aprile fino al 31 maggio, in due fasce orarie dedicate che vanno dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11.

I gruppi di studenti dovranno essere costituiti da un minimo di 15 persone e un massimo di 25 e accompagnati sempre da almeno un docente. Al termine verrà rilasciata una carta di imbarco preparata per l’evento che contiene, attraverso i QR code, tutte le indicazioni per essere un informato e consapevole viaggiatore. L’iniziativa è stata al momento inoltrata all’ufficio scolastico regionale ma i singoli Istituti superiori marchigiani possono aderire gratuitamente contattando l’organizzazione.

Per prenotazioni rivolgersi a: [email protected]