"Giovani al top come Christian Conti"

Altro giovane cerretese alla ribalta. "Si è tenuto a Piobbico – spiega il sindaco David Grillini -un convegno molto partecipato, nel quale in merito a nuovi studi in ambito paleontologico, è stato presentato un lavoro dell’Università Politecnica delle Marche, su una nuova sezione geologica individuata sul Monte Cipollara nel Comune di Cerreto d’Esi proprio da un nostro concittadino, il giovane studente Christian Conti. Lo studio ha trattato la datazione della sezione geologica, ma anche l’individuazione dei cambiamenti climatici del cretaceo inferiore con la descrizione e caratterizzazione di un evento ad ammoniti, scoperto per in Italia. Questo lavoro ha un riflesso particolarmente importante per avere indicazioni paleo-ambientali nell’area in oggetto in modo da poter elaborare correlazioni con i cambiamenti climatici attuali per cercare di comprenderli al meglio". Il sindaco si rivolge poi direttamente a Christian Conti: "Grazie per i tuoi studi, la comunità non può che essere orgogliosa di te, come sta succedendo recentemente con altri giovani ragazzi, stai portando alla ribalta il nome di Cerreto d’Esi. Continua così".