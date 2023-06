Giovani alla guida con alcol e droga

Giovani trovati alla guida in stato di ebbrezza e con la droga: in due nei guai. In questi ultimi giorni i carabinieri della stazione di Sassoferrato, dopo una serie di accertamenti ed indagini hanno segnalavano alla Prefettura di Ancona un trentenne, residente in questo Comune. È stato sorpreso nelle vicinanze di un locale pubblico, frequentato da giovani. I militari lo hanno trovato in possesso di una modica quantità di hashish che è stata sequestrata. Dopo gli accertamenti è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Sempre nell’ambito dei controlli che i carabinieri della compagnia di Fabriano effettuano costantemente è stato fermavano a bordo della propria autovettura un giovane operaio domiciliato nel territorio. Sottoposto ad alcol testi il giovane ha superato il limite massimo consentito dalla legge: aveva un valore superiore a un grammolitro.

Per lui patente ritirata, mega sanzione, veicolo sequestrato e denuncia per guida in stato di ebbrezza. I controlli proseguiranno costanti nelle prossime ore e giorni.