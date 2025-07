Giovani campioni crescono: "Movimento in crescita"

Si sono conclusi nei giorni scorsi i campionati regionali delle categorie giovanili under, che hanno toccato sei località marchigiane. Da Cupra Marittima a Grottammare, passando per San Benedetto del Tronto, Civitanova, Senigallia e Potenza Picena, dodici finali combattute hanno incoronato i nuovi campioni regionali, confermando l’ottimo stato di salute del movimento tennistico giovanile delle Marche.

I risultati delle finali: Under 11 - Cupra Marittima Femminile: Di Concetto Penelope (3.5) batte Anna Mezzelani (4.2) 7-5, 6-2; Maschile: Alessandro Andolfi (4.3) batte Renato Junior Massacci (4.5) 6-2, 6-2; Under 12 - San Benedetto del Tronto Femminile: Martina Rondina (3.4) batte Arianna Storani (4.1) 6-0, 6-2 Maschile: Mattia Bongiovanni (3.2) batte Eugenio Campodonico (3.3) 6-1, 6-1 Under 13 - Civitanova Femminile: Martina Ruggeri (3.2) batte Martina Bozzi (3.3) 6-4, 6-4 Maschile: Daniele Morganti (3.4) batte Pietro Marinelli (3.3) 7-5, 6-1 Under 14 - Senigallia Femminile: Teresa Marcelletti (4.2) batte Rebecca Spinosa (4.1) 4-6, 6-4, 6-1 Maschile: Alessandro Cardinaletti (3.2) batte Lorenzo Cordella (3.2) 7-6, 6-1 Under 15 - Potenza Picena Femminile: Alice Battistelli (2.8) batte Bianca Solazzi (3.2) 7-6, 6-2 Maschile: Matteo Balena (3.3) batte Filippo Riccobelli (3.2) 7-6, 6-1 Under 16 - Grottammare Femminile: Maria Silvia Marasca (2.6) batte Valentina Pasquinelli (2.8) 6-1, 6-2 Maschile: Luca Di Florio (2.8) batte Daniel Tonucci (2.8) 7-6, 6-1.

I numeri della manifestazione parlano chiaro: delle dodici finali disputate, ben cinque si sono concluse al tie-break del primo set (Under 14M, Under 15F, Under 15M, Under 16M) o al terzo set (Under 14F), segno dell’elevato equilibrio tecnico raggiunto dai giovani tennisti marchigiani. Particolarmente significativi i risultati netti nelle categorie più piccole, dove Rondina (6-0, 6-2) e Bongiovanni (6-1, 6-1) hanno dimostrato una superiorità tecnica già marcata. Nelle categorie superiori emerge il valore delle classifiche: i vincitori degli Under 15 e 16 sono tutti giocatori con ranking tra 2.6 e 2.8, confermando che l’esperienza e il livello tecnico fanno la differenza quando si sale di categoria.

"Questi campionati regionali confermano la bontà del lavoro svolto dai nostri circoli e dai nostri tecnici - dichiara Andrea Bolognesi, presidente FITP Marche -. Molte di queste finali si sono decise al terzo set o al tie-break, segno dell’equilibrio competitivo raggiunto dal nostro movimento giovanile. Questi ragazzi rappresentano il futuro e sono certo che molti di loro sapranno distinguersi anche a livello nazionale. La nostra federazione continuerà a investire sui giovani, perché sono loro la vera ricchezza del tennis marchigiano".

Andrea Pongetti