Giovani con la cocaina e locale multato

Un 20enne fabrianese, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai carabinieri in centro con oltre 10 grammi di cocaina oltre 500 euro. Nei suoi confronti è scattato l’arresto in flagranza. Il tribunale ha convalidato la misura e il giovane ha patteggiato.

Nell’ultimo fine settimana i militari, con il contributo delle unità cinofile Kevin e Bob del Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno perquisito tutto il territorio. Proprio grazie al fiuto dei cani antidroga hanno sorpreso un altro ventenne, residente fuori provincia, trovato con 0,8 di cocaina. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Anche il Nil di Ancona, assieme al personale civile dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, ha effettuato ispezioni sulla sicurezza e la regolarità dell’impiego dei lavoratori in locali pubblici di Fabriano. In un noto locale di intrattenimento i Carabinieri del lavoro hanno sanzionato l’amministratore della ditta per aver impiegato personale senza la previste comunicazioni alla pubblica amministrazione, elevando multe per tremila e 900 euro.

A Genga un’automobilista coinvolto in un incidente stradale in cui è rimasto ferito, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per essersi rifiutato di sottoposti all’accertamento dell’alcoltest. La patente gli è stata ritirata ed il veicolo è stato affidato a persona di fiducia.