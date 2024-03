Giovani Dem, riapre il circolo: "Ora il rilancio"

Caro affitti e diritto allo studio, tra gli altri temi, al centro della attenzione dei Giovani Democratici durante l’inaugurazione del nuovo circolo di Ancona che si è svolto nei giorni scorsi. L’evento è stato strutturato in un primo passaggio congressuale per l’elezione del nuovo segretario di circolo dei GD e in un secondo momento dedicato all’approfondimento di una tematica cruciale come quella del caro affitti e del diritto allo studio, particolarmente sentita tra la popolazione studentesca e per la quale i Giovani Democratici si battono in prima linea. L’elezione che ha visto Edoardo Carboni, già candidato alle ultime Comunali, diventare nuovo segretario del circolo di Ancona ha sancito, dopo molti anni di inattività, la ripartenza della giovanile anconetana. La cooperazione tra i livelli locali dell’organizzazione, in particolare provinciale e comunale, è stata fondamentale per rilanciare il Circolo GD nella città capoluogo regionale: "Questo risultato – spiega Federico Pazzaglia, segretario provinciale GD – è il frutto di un grande lavoro di indirizzo e coordinamento svolto dalla segreteria e che si inserisce in un preciso quadro di rilancio dei Giovani Democratici e dei rispettivi circoli all’interno del territorio provinciale".

Parola anche al neo-segretario del circolo dorico: "Interpreterò questo ruolo con senso del dovere e spirito di sacrificio, consapevole che ci sono un circolo da valorizzare e una platea di giovani da ascoltare" ha detto Carboni mentre secondo il consigliere Dem Giacomo Petrelli "entusiasmo, preparazione e una bella dose di visione sono gli ingredienti per il nuovo circolo anconetano dei Giovani Democratici".