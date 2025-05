Giovani e affermati per la lirica alle Muse

Due cast formati principalmente da giovani ma già affermati interpreti, pronti a diventare ‘le star del futuro’ (un futuro molto vicino...). Sono quelli che animeranno la nuova stagione lirica di Ancona, che quest’anno al Teatro delle Muse ‘Franco Corelli’ proporrà due capolavori del grande repertorio: ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi (10 e 12 ottobre) e ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioachino Rossini (5 e 7 dicembre). Ieri i cast sono stati presentati dal direttore artistico Vincenzo De Vivo, dall’assessore alla cultura Marta Paraventi e dal presidente della Fondazione Teatro delle Muse Andrea Zampini.

‘Il Trovatore’, nuovo allestimento della Fondazione Muse, vedrà Andriy Yurkevych (direttore musicale dell’Opera Nazionale Polacca al Teatro Wielki di Varsavia) dirigere l’Orchestra Sinfonica ‘Rossini’, affiancata dal Coro Lirico Marchigiano ‘Bellini’. Regia e scene sono firmate da Giuseppe Dipasquale, i costumi da Stefania Cempini. Sul palco saliranno Sundet Baigozhin (il conte di Luna), artista di punta del Kazakistan, Salome Jicia (Leonora, foto in basso a sinistra), più volte applaudita al Rossini Opera Festival, Valentina Pernozzoli (Azucena), prossima al debutto in ‘Falstaff’ al Festival di Glyndebourne, Yongheng Dong (Ferrando), Amadi Lagha (Manrico), che ha appena interpretato questo ruolo all’Opera di Pechino, Antonella Granata (Ines) e Alessandro Fiocchetti (Ruiz).

Per De Vivo Yongheng Dong è "una promessa del futuro. Presto la vedremo nei cartelloni di tutta Europa". Il direttore artistico ricorda che vari interpreti provengono dall’Accademia Lirica di Osimo (come Antonella Granata e Alessandro Fiocchetti), da lui definita come "il luogo dove nascono le star". La presenza di Giuseppe Dipasquale segna un ulteriore passo nella collaborazione con Marche Teatro, di cui il regista è direttore. Una sinergia che fa della ‘grande qualità’ il suo marchio. "La qualità è la chiave di quello che facciamo", osserva De Vivo.

‘Il Barbiere di Siviglia’, un allestimento del Maggio Musicale Fiorentino, sarà affidato alla direzione di Jacopo Brusa, mentre regia e scene sono di Damiano Michieletto, "il regista italiano più presente in Europa", sottolinea De Vivo.

Tre cantanti provengono dall’Accademia Rossiniana del ROF: Pietro Adaini (Conte d’Almaviva), Giuseppe Toia (Don Bartolo) e Aleksandra Meteleva (Rosina, foto in basso a destra)). Laura Khamsatova (Berta) e Davide Chiodo (Fiorello) si sono formati all’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Figaro è Hae Kang, protagonista della stessa opera al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. C’è poi Alessandro Spina nei panni di Don Basilio. Il ‘Barbiere’, una coproduzione con la Fondazione Rete Lirica delle Marche, vedrà impegnati la FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. De Vivo definisce i due cast "un cestino di primizie di grande qualità".

L’assessore Marta Paraventi sottolinea l’importanza delle collaborazioni con altre realtà, come ROF e Maggio Musicale Fiorentino, e delle iniziative che avvicinano i più giovani alla lirica, come le prove aperte riservate agli studenti. Concetto ribadito dal presidente Andrea Zampini: "Lo scorso anno le anteprime giovani hanno dato risultati straordinari. La stagione è di grandissimo livello. Ringrazio Vincenzo De Vivo per il suo grande apporto culturale e di relazioni".

Raimondo Montesi