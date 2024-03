Giovani e tecnologia, le Marche pensano al futuro

Le innovazioni introdotte nel settore agricolo marchigiano, i casi di successo già realizzati, i progetti in costruzione e le prospettive per lo sviluppo futuro del comparto sono al centro del seminario “Connettere l’agricoltura del futuro: risorse europee per l’innovazione digitale e tecnologica”. L’appuntamento, organizzato nell’ambito della 32esima edizione di Tipicità, è previsto lunedì 11 marzo, alle 9 al centro congressi di Fermo, e ha l’obiettivo di condividere con operatori, stakeholders, studenti e cittadini le ultime novità in materia di trasformazione tecnologica e digitale, di innovazione di processo e di prodotto in ambito rurale. L’incontro si rivolge in particolare alle nuove generazioni, che saranno le vere protagoniste nell’adozione di soluzioni innovative, spiega la Regione Marche. "Grazie alle risorse europee, diventa possibile anche per il settore agro-zootecnico acquisire nuove conoscenze e cambiare strategia di sviluppo, cogliendo le opportunità che derivano dall’applicazione delle nuove tecnologie".