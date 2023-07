Giovani e territorio: tutti a lezione di futuro

Sessanta giovani si sono affacciati sul loro futuro grazie agli imprenditori del territorio. E’ andata in scena ieri la giornata conclusiva di Future Campus Fabriano, innovativo percorso esperienziale ideato dal comitato Fabrianese di Confindustria Ancona con il supporto della Fondazione Aristide Merloni e la collaborazione del Comune di Fabriano, e dedicato a oltre 60 ragazze e ragazzi del territorio fabrianese. Un "viaggio esperienziale, alla scoperta del territorio, delle aziende ma anche un viaggio personale, che ha aiutato i ragazzi a prendere consapevolezza dei propri talenti e su questi iniziare a progettare il loro futuro".

La bella cornice dei giardini del Poio ha accolto i ragazzi con i loro genitori e tanti imprenditori che hanno partecipato, portando le loro testimonianze e contributi e accogliendo i ragazzi nelle aziende. I ragazzi hanno accolto con grande calore l’intervento dell’ingegner Francesco Merloni che li ha coinvolti con la sua autorevolezza ed empatia: "È importante crescere e crescere tecnologicamente, aggiornandosi, con attenzione a una profonda cultura generale, unita a una grande passione. Il campus è un progetto che la Fondazione Merloni continuerà a sostenere". Presente anche l’assessore regionale fabrianese Chiara Biondi. "Il campus è un bellissimo viaggio all’interno di voi stessi per capire le vostre attitudini e chi vorrete essere: sarete certamente una risorsa importante per questo territorio", ha detto il sindaco Daniela Ghergo nel suo saluto di benvenuto ai ragazzi.

Il direttore di Confindustria Ancona Paolo Centofanti, portando i saluti del presidente Pierluigi Bocchini, impegnato all’estero, ha sottolineato come "il campus sia da annoverare tra le iniziative di successo che costruiamo per i nostri imprenditori, essenziale per noi per creare insieme il futuro di questo territorio. Sono certo che lo sguardo non convenzionale che avete avuto modo di avere sull’imprenditoria del territorio vi abbia in qualche modo aperto la mente a nuovi stimoli e a nuove opportunità. E vi lascio questo ultimo messaggio: fate sempre le cose che vi piacciono con passione". Vera anima del campus è Federica Capriotti, presidente del comitato fabrianese Confindustria Ancona: "Sono davvero emozionata di essere qui oggi – ha detto - ho vissuto queste settimane accanto a voi e da voi ho ricevuto tantissimo, molto più di quello che ho potuto dare: siete ragazze e ragazzi meravigliosi, veloci ed intuitivi. Il vostro entusiasmo, la vostra passione mi danno lo stimolo per continuare a lavorare sempre al meglio".

Sara Ferreri