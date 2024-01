"Giovani ed esperienza. Il Castelfidardo dirà la sua"

"Cercheremo di dire la nostra anche nel ritorno, con grande rispetto per tutti gli avversari, ma con la determinazione e la consapevolezza di dover giocare partita dopo partita per provare a raggiungere traguardi importanti, adeguati al blasone di una delle società più importanti della regione". Le parole sono del direttore generale del Castelfidardo, Andrea Varoli.

I fidardensi domenica, per la prima di ritorno, ospiteranno il K Sport Montecchio Gallo. "Inizia un altro campionato e anche per questo, in stretta sintonia con le valutazioni tecniche di mister Giuliodori, siamo intervenuti dove pensavamo di dover migliorare". Sono arrivati il portiere Alessio Sarti, l’attaccante Eugen Sidorenco e il centrocampista Alessandro Evangelisti. "L’Eccellenza di quest’anno è considerato da molti esperti una D2. In questa prima fase abbiamo sempre fatto buone prestazioni esprimendo un buon calcio, ma alcuni episodi credo, e spero, non ripetibili e una poca lucidità in fase conclusiva ci hanno fatto chiudere l’andata con qualche punto in meno di quelli che avremmo meritato". Prima squadra, ma anche giovani. "Ho iniziato questa nuova esperienza con l’obiettivo principale di ricostruire un vivaio che negli anni in questa società aveva perso un po’ di appeal e questa prima fase dei campionati ci sta dando buone soddisfazioni. Entrambe le squadre si stanno comportando bene, sia gli Juniores nel difficile campionato regionale sia gli Allievi che hanno ottenuto risultati importanti da subito vincendo il proprio girone di qualificazione della fase provinciale e conquistando anche il primato della Coppa Disciplina Provinciale. Diversi ragazzi si sono già messi in mostra". Giovani e prima squadra. "Contiamo nella seconda metà dell’anno di poter far allenare alcuni ragazzi in maniera stabile con la prima squadra e magari farli debuttare in Eccellenza".