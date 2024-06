Giovani impegnati nella cura della città

Ai nastri di partenza il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile ‘Ci sto? Affare fatica’, finanziato dalla Regione Marche e coordinato da Csv Marche. Anche il Comune di Falconara ha aderito, in continuità con l’esperienza dello scorso anno. Le attività partiranno il 24 giugno, coinvolgendo due squadre di ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni, da lunedì a venerdì per due settimane, con orari dalle 8.30 alle 12.30. Con loro anche i tutor, giovani dai 22 ai 35 anni, che coordineranno settimanalmente le squadre. I ragazzi e le ragazze si "sporcheranno le mani" per rendere più belli i loro territori e per la cura del bene comune, intesa non solo come cura dei luoghi fisici ma soprattutto del fare insieme, recuperando il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare quello manuale e artigianale. Ogni gruppo di giovani sarà seguito in tutte le operazioni da volontari maestri d’arte, per trasmettere loro le competenze tecniche e artigianali necessarie. Le attività si svolgeranno lungo la spiaggia, dove saranno tinteggiati i bagni pubblici, il locale adibito a pronto soccorso e verranno curate le aree verdi in cui è presente la vegetazione spontanea. L’attività di giardinaggio e pulizia si svolgerà prevalentemente lungo i camminamenti dell’arenile falconarese.

A ciascun partecipante verrà consegnato, a riconoscimento dell’impegno profuso, un ‘buono fatica’ settimanale del valore di 50 euro (100 per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

"L’esperienza dell’anno scorso – hanno scritto dal Castello – è stata molto positiva e si è svolta tra la spiaggia e il centro città, dove sono state recuperati anche alcuni arredi urbani. Quest’anno abbiamo puntato maggiormente sulla spiaggia e invitiamo i ragazzi falconaresi a partecipare al bando, che li coinvolge in attività mirate a rendere migliore la città".