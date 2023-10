Giovani imprenditori dorici crescono: ecco il corso di formazione "Start me up"

E’ una famosa canzone dei Rolling Stones, ma è soprattutto un progetto formativo dedicato agli aspiranti imprenditori marchigiani. Parliamo di ‘Start Me Up’, corso ideato dal Rotary Club Ancona 25-35 in partnership con l’incubatore The Hive. Cinque lezioni, tra il 3 e il 30 novembre, ideate da esperti del campo dell’imprenditoria e delle startup, per fornire conoscenze e competenze necessarie a definire e avviare con successo una nuova impresa. Già 34 i giovani iscritti (c’è tempo fino al 30 ottobre; info www.bandostartmeup.it). Come rileva il presidente rotariano Mario Antonio Massimo Fusario "abbiamo creduto molto in questo progetto, che coinvolge tutte le realtà che a vario titolo erano interessate a dargli forma, sostanza e concretezza. Si tratta di un coinvolgimento ad ampio raggio di tutto l’ecosistema a supporto delle strat up". Per Giorgio Guidi, Ceo di The Hive, si tratta di "rispondere a un bisogno effettivo, a vantaggio di coloro che vivono ad Ancona e anche di coloro che bisogna far tornare. Crediamo molto in questa città, che offre molte opportunità". A sostenere subito l’iniziativa è stato il Comune, rappresentato dall’assessore allo sviluppo imprenditoriale, politiche giovanili e università Marco Battino, per il quale "patrocinare un percorso di formazione dedicato ai giovani imprenditori, presenti e futuri, per noi è importante. Su di loro abbiamo investito moltissimo, tanto da creare un apposito assessorato".