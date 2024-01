Giovani, "maratone" su social e web: "Ma ora sono alla ricerca del vero"

Sondaggio tra i giovani di Ancona: boom di Instagram e Whatsapp. Crollano invece Facebook e Pornhub. "I giovani in rete sono sempre più sinceri, ma solo il 7.69% trascorre meno di 2 ore sul web". È questa, in sintesi, l’analisi dei risultati di un sondaggio promosso dal Corecom Marche tra gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori di Ancona. Scopo del questionario, come spiega la presidente del Comitato, Cinzia Grucci, è quello di "sondare abitudini ed esperienze di approccio ai social".

All’iniziativa, hanno partecipato 195 studenti. Solo il 7.69% trascorre meno di due ore al giorno online, il restante 81.31% molte di più. I social sono frequentati anche in chat per il 20% e in giochi per il 15%. "Si reputa tuttavia che l’adesione a quest’ultimo settore sia sottostimata, anche in considerazione di come viene inteso il concetto stesso di gioco – spiega Grucci – Dal questionario emerge che sono diffuse le piattaforme di giochi online, soprattutto di gaming e, in misura minore, le challenges e i giochi di ruolo. Stiamo parlando di ragazzi tra i 16 e i 18 anni e probabilmente il dato inerente gli stessi giochi e le sfide sarebbe molto più alto se parametrato su studenti di minore età".

A stimolare i ragazzi, sono soprattutto le chat con amici (oltre il 70% degli intervistati), ma un quarto degli studenti vuole conoscere nuove persone e idee. Solo il 2% promuove la propria immagine. Il 12.82% condivide le esperienze online con gli adulti (fratelli, sorelle e genitori, quasi mai insegnanti). Il 15,90% dei giovani parla di problematiche riscontrate in rete: "Le giovani generazioni sul web sono sincere. Solo un 2,56% non lo è mai e un 26,67% lo è qualche volta. Solo il 15.38% dichiara di essere stato vittima di cyberbullismo e il 21.53% di avere praticato il sexting".

Instagram è la piattaforma più frequentata (circa il 90% dei ragazzi la usa), seguita da Whatsapp, TikTok (l’80%), YouTube (35%), BeReal, Discord e Twitch (con adesione di poco più del 10%). Altre piattaforme d’interesse sono risultate, in ordine decrescente: Snapchat, Telegram, Facebook e Pornhub. Interessante l’adesione a BeReal, per condividere contenuti veri e senza filtri. "Una piattaforma – conclude la presidente – che sembra sfidare le problematiche del vero e del falso di cui come Corecom ci stiamo occupando da tempo. Sicuramente il metodo usato da questa piattaforma è impegnativo se non invasivo e invadente. Sarà interessante approfondire le ragioni e le impressioni degli utenti e verificarne il livello di soddisfazione. È stimolante sapere che i giovani sono alla ricerca del vero".

Nicolò Moricci