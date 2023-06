"Giovani, orientamento per dare un futuro al nostro territorio"

Gli esami di maturità segnano un passaggio importantissimo per i ragazzi che si trovano a dover scegliere quale percorso intraprendere, formativo o professionale. "Una scelta che è personale e famigliare, ma che sta particolarmente a cuore a Confartigianato che con le sue imprese deve fare pesantemente i conti con la denatalità e lo spopolamento che si registrano sul territorio marchigiano e che stanno mettendo in crisi intere filiere produttive, a rischio alcuni mestieri, lavorazioni e produzioni tipiche artigianali ed artistiche", dice Giulia Mazzarini, responsabile Gruppo Artistico di Confartigianato. Da qui l’impegno dell’Associazione negli istituti scolastici, fin dai primi cicli, ma soprattutto nelle secondarie di primo e secondo grado, con progetti di orientamento, formazione e iniziative come quella rappresentata dal portale di incrocio domanda-offerta di lavoro, Job Talent dove, quotidianamente, vengono pubblicati annunci in tutti i settori produttivi, per i più diversificati profili professionali.

"Le imprese, dinnanzi alla difficoltà di reperimento del personale, sono disponibili a rinunciare ad una risorsa già qualificataspecializzata e a formare una persona senza esperienza – spiega Maila Cascia responsabile Lavoro di Confartigianato Ancona e referente per lo sportello Job Talent – Capire quali sono le proprie inclinazioni e scegliere consapevolmente il proprio percorso di studi o lavorativo oggi più che in passato è importante per i ragazzi, ma anche per il sistema economico e produttivo. Le imprese artigiane e le micro e piccole imprese, hanno necessità di trasferire competenze e know-how per poter tutelare e sviluppare il lavoro sul territorio e difendere il Made in Italy".