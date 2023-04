Giovani "Piazza del Papa non può bastare"

di Giacomo Giampieri

G come giovani. Cosa si può fare, di più, per loro? Quali strumenti mettere in campo e quali progetti intraprendere per fare in modo che costruiscano il loro domani in città, nella nostra città? Come legare la vita degli studenti e degli universitari di oggi a quella che vivranno, si spera qui, da grandi? È un altro dei temi, in campagna elettorale. Ed è spesso sulla bocca della politica e, in questo momento, anche dei candidati a sindaco che stanno disegnando la Dorica 2.0: "Il futuro è dei giovani", frase gettonatissima. Sì, giusto. Sacrosanto. Ma come? Lo abbiamo chiesto, al solito, ai cittadini. Partendo da un concetto fondamentale: Ancona è una città a misura di giovani? Giovanna Ruggero, studentessa di Medicina a Torrette, ha delle riserve a riguardo: "Si potrebbe fare molto di più", la riflessioni iniziale. Giustificata da casi concreti: "Il primo è quello legato al trasporto pubblico – e cita un esempio –. Domenica sera, le 22, non certo le 4 del mattino. Sono andata in centro con una comitiva di amici per fare un aperitivo e non ho trovato alcun autobus per tornare a casa. Ho dovuto chiedere un passaggio ad una persona che era con me, mentre un’altra volta ho preso il taxi, da piazza Roma a Torrette, e ho speso 40 euro. Lascio a voi i commenti, ammesso che ce ne siano". L’altro nodo da sciogliere in qualche modo si lega a quelli precedenti: "È una città tranquilla. Tranquilla, perfino troppo – dice Ruggero –. Ci sono pochi servizi e iniziative, i locali chiudono presto. I giovani, specialmente gli studenti universitari fuori sede, quando sono liberi potrebbero anche pensare di tornarsene a casa piuttosto che vivere la città spenta". Tesi simili le porta Marco Alba, un uomo che, vista la lunga carriera nel mondo scolastico, conosce bene le tematiche giovanili. "Anzitutto bisogna rivedere il piano degli affitti, spesso insostenibili per chi studia o lavora qui – dice –. Poi fare in modo che bar e ristoranti siano messi nelle condizioni di lavorare ancora meglio, per attirare persone in centro ma non solo. Quindi pensare a nuovi spazi per loro, per i giovani: non può più bastare la sola piazza del Papa". C’è poi un argomento legato al traffico e alla presenza delle persone nel cuore di Ancona, compresi i giovani: "Ritengo si debba attuare una vera pedonalizzazione del corso principale, che tra carichi e scarichi assomiglia sempre più un’autostrada. Contestualmente la realizzazione di ulteriori parcheggi, insufficienti quelli che ci sono ora. Ne vedrei bene uno all’ex liceo scientifico".

Si parla anche di cultura, con i giovani: "Ancona ha un potenziale storico-artistico straordinario, invidiabile – sottolinea Carlo Ruggero Spadoni –. È va valorizzato a dovere. La cultura è un elemento per attrarre anche i giovani. C’è tutta l’area portuale, ideale per i turisti. Insomma, io credo che la città abbia delle caratteristiche uniche da sfruttare al massimo. Forse c’è un po’ di pigrizia, insita nella mentalità di alcuni. Si deve cambiare questa prospettiva, Ancona ha tutto per noi". Ma le criticità negli spazi per accogliere i ragazzi ci sarebbero. Perché si torna su, a piazza del Papa, quale unica area all’aperto per il loro svago: "Soprattutto l’offerta notturna, va detto, lascia alquanto a desiderare. In generale ritengo ci siano pochi locali adeguati alle nostre esigenze – racconta invece Esmeralda Pera –. Basti pensare che l’unica discoteca è alla Baraccola e non in centro...".