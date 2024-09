Giovani racchette crescono. Il trionfo dei marchigiani

Il tennis marchigiano festeggia un importante traguardo con la vittoria al Trofeo Giovani Racchette, svoltosi presso l’Happy Village di Terni. La manifestazione, dedicata agli atleti dagli 8 ai 10 anni e che ha visto la partecipazione di otto diverse regioni, ha coronato i giovani talenti delle Marche come campioni indiscussi di questa edizione.

Il percorso della squadra marchigiana è stato impeccabile fin dall’inizio. Nella fase iniziale, i nostri giovani atleti hanno dimostrato subito la loro determinazione, superando la Campania con un netto 4-0. La sfida successiva contro il Lazio si è rivelata più impegnativa, ma i ragazzi hanno saputo mantenere la concentrazione, aggiudicandosi l’incontro per 3-1 e guadagnandosi così l’accesso alla finale. Nell’ultimo e decisivo match contro l’Abruzzo, la squadra marchigiana ha dato prova di grande maturità agonistica, conquistando meritatamente il trofeo.

La squadra vincitrice era composta da due gruppi di atleti. Per la categoria 2014: Brando Bernabucci del CT Fossombrone, Edoardo Basili del CT Porto S.Giorgio, Penelope Di Concetto dell’MTA Jesi e Anna Mezzelani dello Junior Osimo. Per la categoria 2015: Gianmarco Diana del CT Baia Pesaro, Leonardo Ricci del Riviera del Conero, Nicole Rondina del CT Montanari ed Emma Castorina del TC Castelfidardo. A guidare questo talentuoso gruppo di giovani promesse, la capitana Cristina Celani, che ha saputo motivare e coordinare al meglio la squadra durante tutto il torneo.

Andrea Pallotto, responsabile del settore giovanile FITP, ha commentato con entusiasmo il risultato: "Questa vittoria è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge atleti, famiglie, circoli e tutta la struttura federale regionale. Vedere questi giovani atleti esprimersi ad alti livelli non solo ci riempie d’orgoglio, ma conferma la bontà del percorso intrapreso nel settore giovanile marchigiano. Il Trofeo Giovani Racchette è un’occasione preziosa per i nostri ragazzi di confrontarsi con coetanei di altre regioni, acquisendo esperienza e stimoli fondamentali per la loro crescita sportiva e personale". Pallotto ha poi aggiunto: "Il successo di oggi non è un punto di arrivo, ma una tappa importante di un percorso più ampio. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per creare un ambiente stimolante e formativo per tutti i giovani tennisti delle Marche, dai principianti fino ai più promettenti. Questa vittoria ci dice che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo continuare a impegnarci per migliorare sempre di più".

Il trionfo al Trofeo Giovani Racchette non è solo un risultato sportivo, ma rappresenta anche un importante segnale per tutto il movimento tennistico regionale.