Giovani sorpresi con la droga

Un diciottenne è stato trovato dai carabinieri, in prossimità di alcuni locali a Montemarciano, in possesso di uno spinello già confezionato e contenente hashish: il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Ancona in qualità di assuntore di stupefacenti. Controllata anche un’auto in sosta al cui interno c’erano quattro ragazzi di vent’anni residenti nella provincia di Pesaro, che sono stati trovati in possesso di quattro spinelli già confezionati, oltre ad una dose di hashish ed una ulteriore dose da quattro grammi, sempre di marijuana. Anche per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura, assieme al sequestro della droga trovata in loro possesso. Denunciato anche un giovane per guida in stato di ebbrezza. In questo caso si tratta di un 23enne di Ostra che è stato controllato la notte tra il sabato e la domenica di Pasqua mentre era alla guida della sua auto.

Il giovane, sottoposto a test con etilometro, è stato trovato positivo con tasso di 1,30 gL. Il ragazzo è stato subito denunciato per guida in stato di ebbrezza, motivo per il quale gli è stata anche ritirata la patente di guida. Infine i militari, in questo lungo weekend pasquale di controlli, hanno fermato un’auto risultata colpita da fermo fiscale, pertanto è stata elevata nei confronti del proprietario una multa salata da ben 1900 euro.

I controlli da parte delle forze dell’ordine pe scongiurare scorretti comportamenti sulle strade continueranno anche nei prossimi giorni e si concentreranno nella prevenzione dei furti in abitazione: sono stati tre quelli messi a segno nell’entroterra nei giorni precedenti Pasqua.