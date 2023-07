Giovani stranieri insultano e minacciano gli agenti della polizia, denunciati

Fermati dalla polizia per un controllo insultano gli agenti. E’ successo lunedì, in piazza Roma. Protagonisti due giovani stranieri segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti ed in passato già ospiti di una comunità per minori. Alla vista della volante i due hanno inveito contro i poliziotti opponendosi al controllo, pronunciando insulti e minacce e richiamando l’attenzione di alcuni loro amici presenti nella zona. Nell’atto di opporre resistenza uno dei due giovani ha tentato di danneggiare un’auto di servizio con calci e testate. Gli agenti sono riusciti a contenere entrambi i giovani, sprovvisti di documenti di identità, portati poi in questura: denunciati.