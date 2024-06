Giovani talenti in vetrina: "Movimento in crescita"

Il Tennis Club Ancona, insieme al Circolo Cittadino di Jesi e il Tennis Guzzini di Recanati prima, e il TT di Senigallia poi, ospita in questi giorni il Tennis Trophy FITP Kinder Joy Of Moving, un evento che vede la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta la regione, con 120 iscritti dalle categorie Under 9 fino all’Under 16.

Qui dunque si possono scoprire quelle che saranno le promesse di domani, i futuri Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto che pur ancora giovani sono ormai da tempo tra i top 100 al mondo. La manifestazione non solo mette in luce le abilità tecniche dei giovani atleti, ma offre l’opportunità di riflettere sullo stato attuale e sulle prospettive future del tennis giovanile nelle Marche.

Andrea Pallotto, responsabile del settore giovanile tennistico marchigiano, coglie al Carlino l’occasione per fare il punto della situazione.

"Il movimento tennistico giovanile nelle Marche sta vivendo un momento particolarmente positivo – sottolinea Pallotto – negli ultimi anni abbiamo assistito a un incremento sia quantitativo che qualitativo dei giovani praticanti. I nostri programmi di formazione e sviluppo stanno dando frutti tangibili, come dimostrato dalle prestazioni dei nostri atleti in tornei regionali e nazionali".

Pallotto sottolinea l’importanza di un approccio complessivo allo sviluppo dei giovani tennisti: "non puntiamo solo all’eccellenza tecnica, ma anche alla crescita personale dei ragazzi – evidenzia –. Il tennis è uno sport che richiede disciplina, concentrazione e resistenza mentale. Queste qualità, se coltivate fin da giovani, possono tradursi in successi non solo sul campo, ma anche nella vita".

Il responsabile evidenzia le sfide che il settore deve affrontare.

"Nonostante i progressi, c’è ancora molto da fare – ammette –. Stiamo lavorando per migliorare le infrastrutture, aumentare il numero di tecnici qualificati e creare più opportunità di competizione per i nostri giovani. Il nostro obiettivo è creare un ambiente che possa nutrire e sostenere i talenti emergenti, portandoli a competere ai massimi livelli".

Stefano Sanpaolesi, delegato federale per la provincia di Ancona, offre una prospettiva complementare, focalizzandosi sugli aspetti comportamentali e etici del tennis giovanile.

"Quello che mi ha colpito particolarmente durante questo Torneo Kinder – sottolinea – è il notevole miglioramento nella correttezza sia dei giovani atleti che dei loro genitori. È un cambiamento che abbiamo osservato negli ultimi anni e che ci riempie di orgoglio. Il fair play è un elemento fondamentale nel tennis dove l’autocontrollo è cruciale. Questo atteggiamento positivo si riflette anche sui genitori, che stanno dimostrando un supporto più equilibrato e costruttivo".

Andrea Pongetti