Giovanissimi alla guida con sostanze stupefacenti, ritirata patente ad Arcevia

Ancora giovanissimi trovati alla guida dell’automobile con sostanze stupefacenti. Domenica pomeriggio, nel corso di un servizio ad Arcevia, i carabinieri della stazione locale, compagnia di Fabriano, hanno segnalato una donna turista. Si tratta di una ventenne, proveniente dalla Toscana, che circolava con la sua automobile e aveva addosso un grammo di hashish. È stata segnalata alla prefettura di Ancona come assuntrice di sostanze stupefacenti. Ma non è tutto: è stato disposto nei confronti della ventenne toscana il ritiro della patente. La giovane donna non potrà guidare per un mese oltre a dover sborsare una multa piuttosto salata. Si tratta dell’ennesima patente ritirata sul territorio a giovani e giovanissimi, sia per la guida in stato di ebbrezza che sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In questo caso la ragazza aveva addosso la sostanza stupefacente, ma è stato comunque disposto il ritiro della patente. I controlli della compagnia carabinieri proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni e settimane soprattutto in vista della maggiore presenza di turisti nell’Arceviese e non solo.