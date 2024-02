Giovanni Allevi torna a suonare: il "Piano solo tour" arriva alla Muse

Toccherà anche Ancona il ‘Piano Solo Tour’ del compositore e pianista Giovanni Allevi. Il popolare artista, originario di Ascoli Piceno, dal 2022 combatte contro una malattia, un mieloma multiplo, e per questo motivo sta affrontando con determinazione una lunga fase di recupero per tornare in scena. Il 13 novembre prossimo, alle ore 21, Allevi si esibirà al Teatro delle Muse, in un concerto organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

"Per venire incontro alle tante richieste – si legge in una nota - sono state già annunciate alcune nuove date del concerto per pianoforte solo, mentre altre non sono mai state annullate nell’anno passato, perché molti fan hanno tenuto ben stretto il loro biglietto, dimostrando ancor di più l’enorme affetto per l’artista". Affetto che anche il pubblico dell’imminente Festival di Sanremo sicuramente gli dimostrerà.

Mercoledì 7, infatti, Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo sul palco più importante d’Italia, dopo la lunga assenza per la malattia. Ma di certo il pubblico anconetano non sarà da meno. Il pianista si è già esibito alle Muse, riscuotendo un grandissimo successo. Questo per le sue doti di compositore e di interprete, naturalmente, ma anche per quelle umane. Allevi infatti ha saputo conquistare le platee di mezzo mondo anche in virtù della sua semplicità, dei suoi modi da anti star, delle parole con cui spesso ‘presenta’ i brani che esegue nei propri concerti.

Parole da cui traspare tutta la sua umanità, l’entusiasmo e la passione autentica che nutre per la musica. Da non trascurare il fattore ‘marchigianità’. In fondo nel capoluogo regionale Allevi gioca in casa, al di là della nota rivalità tra Ancona e Ascoli, dovuta più che altro a motivi calcistici.

Facile prevedere il sold-out per il concerto di novembre, come già accaduto in passato. Il fatto di essere stato colpito da una grave malattia ha contribuito ad accrescere l’affetto dei fan nei suoi confronti, ma anche in questa occasione Allevi ha rivelato il suo ottimismo: "Non posso sapere cosa mi riserva il futuro, ma una cosa è certa: bisogna amarla questa vita, anche quando il buio ci travolge". Parole che acquistano un significato ancora maggiore sapendo che, sempre nel 2022, il musicista ha perso la sorella, da tempo malata, trovata senza vita nella sua casa di Ascoli.

Nonostante tutto Allevi ha continuato a comporre, lasciandosi ispirare anche dalle difficili prove che la vita ha posto sul suo cammino.