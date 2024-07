Giovanni Paolo II e Marischio: lavori in ritardo

Tempi ancora lunghi per le nuove scuole Giovanni Paolo II e Marischio per le quali la giunta Ghergo è al lavoro. "Per quanto riguarda la scuola Giovanni Paolo II – evidenziano dall’amministrazione comunale - è stata inviata la richiesta di avvio della conferenza di servizi all’Ufficio speciale della Ricostruzione per l’approvazione del progetto e il conseguente decreto di finanziamento dell’opera a seguito dei quali si avvieranno le procedure di gara". Per la scuola di Marischio invece: "I lavori sono in fase di progettazione, con la prima bozza del progetto già pervenuta. Si procederà quindi a dare corso all’iter di confronto con i progettisti e quindi alle fasi di verifica e approvazione dei progetti per poter quindi arrivare alle fasi di appalto".

Interventi di qui a breve anche alla scuola Gentile: "La scuola Gentile vedrà l’aggiunta di due classi per il prossimo anno scolastico. Durante l’estate, verranno effettuati interventi per garantire l’utilizzo delle quattro aule al secondo piano, rendendole accessibili anche alle persone con disabilità". "L’impegno dell’amministrazione – aggiungono - è di mantenere un costante dialogo con le famiglie e la dirigenza scolastica per garantire trasparenza e aggiornamenti tempestivi sui progressi dei lavori. Si è consapevoli dei disagi che questi interventi possono causare, ma si crede fermamente che il risultato finale sarà una rete di scuole più sicure, moderne e adeguate alle esigenze degli studenti". Attenzione particolare alla scuola Mazzini che riaprirà anche il prossimo anno al Seminario. La giunta ha approvato un atto di indirizzo per prorogare il contratto di locazione con la Curia e garantire il servizio navetta necessario per il trasporto degli studenti.

"Da questa settimana – aggiungono dal Comune - comincerà l’attività di informazione alle famiglie per comunicare la nuova localizzazione e richiedere la prenotazione della navetta. Comprendendo le preoccupazioni delle famiglie, in particolare per quanto riguarda la comunicazione sulla mensa e i trasporti, si sta lavorando per risolvere qualsiasi disallineamento nelle comunicazioni e garantire che tutte le famiglie ricevano le informazioni necessarie nel minor tempo possibile. I lavori di ristrutturazione della scuola Marco Polo invece sono quasi completati. La giunta Ghergo prevede che le attività scolastiche possano riprendere nel nuovo edificio ristrutturato a partire dall’11 settembre.

Sara Ferreri