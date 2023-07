Giovanni Stroppa, Nuovo Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

E’ iniziato lunedì, con la presentazione ufficiale in Regione, il nuovo corso dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona con l’insediamento di Giovanni Stroppa, nominato suo direttore generale dalla giunta regionale.

Stroppa, dopo esperienze professionali di vertice nel settore della sanità in varie regioni italiane - e in precedenza anche nella nostra regione - approda all’Ast provinciale di Ancona, Sistema Sanitario regionale che già conosce, avendo ricoperto qualche anno fa e per un certo periodo il ruolo di direttore di Area Vasta 2.

"Sono onorato e orgoglioso di questo incarico affidatomi – afferma Stroppa – mi sento come al primo giorno di scuola, in un ruolo tanto prestigioso. La guida di un’Azienda importante come la Ast di Ancona, dove operano tanti professionisti e si rapportano quotidianamente migliaia di concittadini, mi carica di responsabilità e motivazioni formidabili. Nelle prossime ore avvierò un percorso di conoscenza e confronto con i nostri dirigenti e operatori e subito, in settimana, terremo il primo Collegio di Direzione. Le priorità sono chiare e ambiziose: individuare le migliori professionalità sul mercato per completare i tasselli mancanti, pilastri importanti di una direzione strategica che intende comunicare in modo armonico e coordinato con tutti gli stakeholders interni ed esterni; erogare una buona assistenza a tutti gli utenti che sceglieranno il nostro territorio; migliorare efficienza e qualità dell’organizzazione e dell’assistenza in generale; soddisfare al meglio le esigenze degli utenti e degli operatori che lavorano per quest’Azienda sanitaria provinciale. C’è bisogno dell’impegno di tutti, perché solo creando le giuste sinergie potremo ottenere i risultati che tutti si aspettano. Il mio impegno – conclude Stroppa – sarà proprio quello di aiutare il sistema a dare risposte sempre più efficienti".