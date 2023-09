Gioventù bruciata. Due rapine a minorenni, evade dai domiciliari: stavolta finisce in cella

Doveva stare ai domiciliari dopo aver commesso due rapine ai danni di due minorenni ma invece se ne stava a spasso. E’ finito in carcere per l’aggravamento della misura cautelare un 20enne ribelle, di origine tunisina. A notificargli il provvedimento, mercoledì pomeriggio, è stata la polizia che poi lo ha portato in cella. Il giovane è ritenuto responsabile di due rapine commesse nel centro di Ancona. La prima era avvenuta alla fine di dicembre 2022, in orario serale, vicino alle scuole Faiani, in via Oberdan, ai danni di due minorenni. Aveva simulato di avere in tasca una pistola prendendo per il collo le due vittime, che avevano 15 anni, derubandole di 150 euro. Il tunisino li aveva avvicinati con la scusa di chiedere loro una sigaretta. La seconda rapina era avvenuta a marzo del 2023, in piazza Pertini sempre a danno di due minorenni. Anche a loro, con una scusa, li aveva avvicinati per poi portargli via il portafoglio e quello che avevano nelle tasche. Da maggio il 20enne era ai domiciliari in una comunità di accoglienza. Nonostante questo però non ha rispettato le prescrizioni imposte. Il 25 agosto scorso, durante un controllo effettuato dagli agenti della polizia, finalizzato a verificare la presenza dell’indagato in casa, è stato riscontrato che il giovane, invece di rimanere ai domiciliari, era evaso. Quella non sarebbe stata l’unica volta in cui non ha osservato i domiciliari.