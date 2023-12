Gira nel parco armato di coltello: minacciata una coppia di anziani

Torna la paura nel quartiere di Vivere Verde. Una rapina si era già verificata in passato quando una coppia che stava rientrando, era stata avvicinanta da un malviventi che aveva strappato la borsetta che la fidanzata teneva in mano. Sabato è accaduto di nuovo: erano circa le 22,30 quando una coppia di anziani è stata prima fermata e poi minacciata da un uomo a pochi passi dal parco.

I due stavano passeggiando a piedi quando improvvisamente, si sono trovati un uomo di fronte che, dopo aver estratto un coltello lo ha puntato contro l’anziana prima di spintonarla a terra e poi darsi alla fuga. ‘Datemi i soldi’, sarebbero queste le parole che l’uomo avrebbe pronunciato nei confronti della coppia prima di scappare, probabilmente per l’arrivo di altre persone.

Il parco, nella prima serata, è frequentato da diverse persone che passeggiano con il cane al guinzaglio, ma anche da gruppi di giovani che nel week-end, nonostante il freddo, trascorrono qualche ora vicino al campo da basket del parco.

La donna, un po’ per lo spavento un po’ per le ferite riportate a seguito della caduta, si è recata al Pronto Soccorso.

Sull’accaduto sta indagando la polizia a cui la coppia avrebbe fornito anche un identikit dell’uomo. Al momento non risulterebbero altre persone che avrebbero sporto denuncia nei confronti di un uomo che si aggira nei pressi del parco. Nessun allarme per i residenti, in questi giorni in tanti hanno continuato a frequentare, con i propri cani al guinzaglio, le pertinenze del Parco della Pace, ignari di quanto accaduto sabato alla donna.

Già in passato, sempre nel quartiere di Vivere Verde, una donna era stata derubata e spintonata a terra, nei giardini adiacenti a via Umberto Giordano. Il fatto era avvenuto in pieno pomeriggio.

Alla donna era stato rubato il portafoglio contenente qualche decina di euro. Quella in prossimità del Parco della Pace è una zona attenzionata sia per lo spaccio che per l’uso di sostanze stupefacenti.

Nei mesi estivi è sono stati invece segnalati bivacchi da parte di extracomunitari che si distendono nelle panchine del parco per trascorrere la notte incuranti delle persone che passeggiano o lo frequentano con le inevitabili proteste dei cittadini.