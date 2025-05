"Gira poca gente. Pochi parcheggi"

Stefano Coen è uno storico commerciante ambulante di piazza Roma: "L’aria non è bella, la gente non viene più in centro. La gente è in difficoltà economica, le famiglie non arrivano a fine mese, e non ci sono sufficienti parcheggi. Il sabato si lavora perché arriva in città tutto un altro tipo di clientela, ma durante la settimana si lavora un po’ con la badante, con l’universitario, e il braccio s’è accorciato. Il parcheggio è una scusa, la gente non ha più i soldi per fare shopping, ma è un problema generalizzato, anche a Civitanova è lo stesso. Qui non c’è qualcosa che attiri le persone in centro. L’atteso restyling del corso? Non cambierà nulla, la situazione è questa. Se si lamentano i negozianti, anche quelli che hanno un nome e una storia, è facile capire quanto è grave il problema. I parcheggi non bastano".