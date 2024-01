Girava con un coltello. Scatta il foglio di via

Trovata in stazione con in mano un grosso coltello: foglio di via da Ancona per una donna ritenuta pericolosa. L’intervento della polizia risale alla settimana scorsa e ieri il questore Cesare Capocasa ha deciso di emettere il provvedimento che la allontanerà dal capoluogo dorico per un periodo di tre anni. La donna ha 50 anni ed era stata trovata armata, era un coltello da cucina, nella stazione di Passo Varano. Del passanti, che l’avevano vista con la lama in mano, camminare, senza un apparente motivo, si erano impauriti e avevano chiamato il 112 che aveva mandato sul posto una pattuglia della polizia. Giunti sul posto gli operatori l’avevano intercettata: era ferma sulla banchina dei binari. Gli agenti le avevano tolto il coltello di mano e poi l’avevano identificata. Era già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti giudiziari. Il coltello era stato sequestrato e lei denunciata per porto abusivo di arma e oggetti atti ad offendere. Il questore ha firmato il foglio di via con il quale le ha ordinato di allontanarsi dal comune diffidandola dal farvi ritorno per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, sarà denunciata all’autorità giudiziaria.