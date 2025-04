Girava in stazione senza documenti, fermato: era ricercato

Gira in stazione senza documenti, era ricercato per scontare una pena di quattro anni in carcere. A trovare il latitante è stata la polizia, ieri notte. Gli agenti hanno notato un uomo, di 50 anni, poi identificato come un romeno, disoccupato e con numerosi precedenti penali, durante un normale servizio di controllo del territorio. Erano le 2 quando i poliziotti sono passati in piazza Rosselli e hanno visto il 50enne che camminava vicino alla stazione ferroviaria. Andava su e giù, senza una reale meta. Non c’erano treni in arrivo a quell’ora e nemmeno in partenza per cui la pattuglia si è avvicinata e gli ha chiesto i documenti. L’uomo ha risposto che non li aveva. Gli agenti a quel punto lo hanno portato in questura per accertamenti. Dalla banca dati della polizia è emerso che era di nazionalità romena, senza una dimora fissa, ed era ricercato poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso a marzo scorso dalla Corte di Appello di Perugia. Aveva una condanna definitiva da scontare, di quattro anni, per reati commessi in Italia e all’estero. I reati commessi erano truffe e diversi furti di autovetture. Quando è stato il momento di notificargli la misura era già sparito dalla circolazione. Dall’Umbria è arrivato fino ad Ancona, probabilmente con mezzi pubblici. La polizia lo ha arrestato e portato in carcere a Montacuto dove rimarrà finché non avrà scontato la pena.