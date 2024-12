Girl Ancona a Ragusa

L’avvicinarsi del nuovo anno porterà buone nuove in casa Ancona? Coach Luca Piccionne lo spera per vedere terminare la crisi infinita del Basket Girls, che la scorsa settimana con la decima sconfitta consecutiva è scivolata, per la prima volta nella stagione, all’ultimo posto in classifica nel campionato di serie A2, essendo stata raggiunta dal Vigarano che, dopo aver sempre perso, con la prima vittoria ha agganciato le biancorosse a quota 2.

Prima di pensare al nuovo anno c’è da finire però bene il vecchio con la penultima giornata di andata nel girone B che si gioca già oggi nella lontana Ragusa: non proprio l’avversario migliore perché le siciliane stanno disputando un campionato di vertice con sette vittorie fino a questo momento (ma con un iniziale -3 punti in classifica che le lascia a quota 11 per via di una penalizzazione) ma proprio contro il Vigarano la settimana scorsa hanno subito una sconfitta inattesa che ha indirettamente danneggiato anche le doriche. Salto a due al PalaMinardi di Ragusa oggi alle ore 16.

Arbitrano l’incontro Bernassola e Rosato, entrambi di Roma. Poi ci sarà la sosta e l’ultima di andata si disputerà il 4 gennaio 2025.