Girl Ancona rinvia la partita: lutto alla Thermal

Fine settimana senza incontri ufficiali per il rilanciato Basket Girls Ancona che non giocherà stasera il match di campionato previsto inizialmente sul parquet della Thermal Casa Abano Terme, valido per la prima giornata del girone di ritorno. Il match è stato infatti rinviato su richiesta della società veneta, arrivata dopo un lutto, la morte del padre della giocatrice Erica Degiovanni: una scomparsa improvvisa che ha creato una profonda tristezza nell’ambiente dell’Abano Terme. La società dorica "ha accettato senza esitazioni la richiesta arrivata dalla società veneta, anzi cogliamo l’occasione per esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Degiovanni e a tutto il club padovano". L’incontro sarà recuperato giovedì 7 marzo alle ore 20.30. Qualche giorno in più a disposizione dunque del neo coach Luca Piccionne per preparare la prossima partita, che a questo punto diventa quella di sabato 20 gennaio in casa contro il Ponzano Veneto, alle ore 18.30 al PalaScherma.

L’entusiasmante successo nella prima partita del 2024, sabato scorso nel derby contro il Matelica, ha intanto dato fiducia e serenità all’ambiente, oltre a rinsaldare il nono posto in classifica ora solitario, piazzamento che significherebbe salvezza diretta. Un ritorno migliore in panchina per coach Luca Piccionne non avrebbe davvero potuto verificarsi.

"Abbiamo davvero messo in campo tutto quello che avevamo, schierando una squadra giovanissima (tra cui l’ottima 2006 Pelizzari, decisiva), io stesso sono rimasto sorpreso per come è arrivata la vittoria contro il forte Matelica", aveva dichiarato a caldo il coach: dopo l’arrivo della georgiana Barbakadze – che ancora non ha debuttato – sotto canestro, la società cerca una esterna sul mercato, per allungare le rotazioni limitate dalle tre partenze di fine 2023.

Andrea Pongetti