Girls Ancona a caccia di punti: c’è Vicenza

Dopo la sosta per la Coppa Italia viaggia verso la ripresa il campionato di serie A2 femminile col Basket Girls Ancona alla caccia di una difficile ma non impossibile salvezza dopo una stagione tormentata ancor più di quella dello scorso anno. La squadra biancorossa ha vinto 2 sole partite su 22 ed occupa il penultimo posto in classifica con 4 punti, gli stessi del Vigarano che però è ultimo per gli scontri diretti. Mancano 4 partite alla fine della prima fase e sabato alle ore 19 la squadra di coach Luca Piccionne sarà di nuovo in casa al PalaScherma per affrontare il Vicenza, che ha 18 punti, ma è anch’esso impegnato nella lotta per evitare i playout. Nulla comunque è perduto per le doriche visto che non ci sono retrocessioni dirette ma solo ai playout a cui parteciperanno le qualificate dall’undicesimo al quattordicesimo posto dei due raggruppamenti di serie A2. Per Ancona agganciare il dodicesimo e terz’ultimo posto, dove c’è Civitanova a 10 punti, appare con quattro partite soltanto da giocare difficile ma è chiaro che mettersi dietro almeno il Vigarano sarebbe importante in ottica playout dando il vantaggio del fattore campo in caso di incrocio nella post season con la squadra emiliana.

Se la prima squadra soffre, grandi notizie arrivano invece dal settore giovanile: la squadra under 19 infatti ha chiuso la prima fase del girone umbro-marchigiano imbattuta, vincendo 15 partite su 15, compresa l’ultima disputata a qualificazione alla seconda fase da prima già raggiunta. Per il quintetto di coach David Luconi una superiorità evidente sulle avversarie in questa prima parte di campionato. Prosegue intanto anche il campionato di B Nazionale dove tra le marchigiane c’è Senigallia che dopo 23 partite con 9 vittorie è attualmente al decimo posto nel girone marchigiano, umbro e toscano: al momento sarebbe salva.

Andrea Pongetti