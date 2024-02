Girls Ancona, a Rovigo prestazione da dimenticare

Continua il momento negativo del Basket Girls Ancona a cui sabato sera non è bastato l’esordio della nuova straniera, la francese Dinga-Mbomi, che ha segnato 9 punti con 5 palle recuperate ed è stata l’unica a salvarsi dal naufragio di Rovigo. Se è vero che nonostante l’arrivo della nuova esterna, che ha preso il posto dell’infortunata Sara Boric (appena operata per la ricostruzione del tendine d’Achille, stagione finita) le rotazioni continuano ad essere limitate per l’indisponibilità pure di Baldetti (anche lei operata per un infortunio al gomito e attesa da lunga fase di recupero) la prestazione stavolta è stata completamente negativa e coach Luca Piccionne non concede attenuanti alle biancorosse.

"Non ho altre parole che il termine indecorosa per descrivere la prestazione di Rovigo – sottolinea il tecnico –. Non abbiamo capito l’importanza della partita e del vantaggio che avevamo: era uno scontro diretto, ovviamente siamo partiti per cercare di vincere ma si poteva anche perdere provando a difendere la differenza canestri nel doppio confronto (decisiva nel caso di arrivo a pari punti alla fine della stagione regolare) dopo il +10 dell’andata". E invece il -27 finale è un macigno perché ora Ancona, scesa in undicesima posizione, si è vista distanziata di due lunghezze dal Rovigo con in più lo svantaggio dello scontro diretto non più favorevole.

"Abbiamo iniziato il quarto periodo con un sussulto – continua Piccionne – ma poi siamo completamente morti e questo per me non è accettabile. Siamo stati molli, voglio azzerare gli alibi e l’unica attenuante la concedo a Dinga-Mbomi che ha tirato male ma ha messo impegno ed intensità con tre soli allenamenti alle spalle con la sua nuova squadra. Migliorerà". Ora le doriche hanno subito l’occasione del riscatto con un altro scontro diretto, col Vicenza, domenica prossima alle ore 18 in trasferta.

a. p.