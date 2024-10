Girls, esordio e sorrisi

basket girls ancona

62

vigarano

57

BASKET GIRLS : Pierdicca 15, Manizza 5, Streri 14, Giangrasso 6, Barbakadze 17, Maroglio 3, Marassi ne, Cotelessa ne, Mandolesi ne, Pelizzari 3. All. Piccionne

VIGARANO: Tintori 2, Paz 15, Valensin 11, Cutrupi 12, Grassia 6, Zangara, Iannello, Moretti ne, Rizzo ne, Pepe 2, Armillotta 9. All. Grilli

Arbitri: Giambuzzi di Ortona (Ch) e Renga di Folignano (Ap)

Parziali: 17-19 33-30 44-47 62-57

Una lunga battaglia punto a punto ma alla fine è il Basket Girls ad esultare nel match d’esordio della serie A2. Le doriche al PalaScherma in un match che si decide soltanto nel finale dopo 40’ di continuo equilibrio vincono 62-57 contro un mai domo Vigarano, conquistando i primi due punti stagionali. Subito grande equilibrio fin dal principio con il Vigarano che si fa leggeramente preferire nel primo quarto, chiuso avanti 17-19 mentre è il Basket Girls ad aumentare l’intensità difensiva nel secondo periodo dove le doriche passano avanti subendo appena 11 punti in 10 minuti ed andando al riposto lungo in vantaggio 33-30. Ancona avanti anche nel terzo parziale ma Vigarano incollata con la talentuosa Paz che fissa il -1 a metà della terza frazione (39-38) prima che Armillotta firmi il nuovo sorpasso per la squadra di coach Grilli (42-44 al 29’). Si va all’ultimo mini riposo col Basket Girls di nuovo costretto ad inseguire 44-47. Ancona però è viva: Barabkadze, dalla lunetta, firma il nuovo sorpasso (58-57 al 38’) poi è ancora lei a ridare tre punti di margine alle biancorosse che festeggiano l’esordio vincente dopo il libero della sicurezza di Maroglio.

Andrea Pongetti