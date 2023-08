Giro di vite a San Giuseppe, Jesi: zuffe, ubriachi e droga

Ubriachi, zuffe in strada e spaccio nei giardini pubblici, task force di polizia, carabinieri e agenti di polizia locale per monitorare il quartiere San Giuseppe e non solo. Giovedì sera su diposizione del questore di Ancona, Cesare Capocasa, poliziotti e carabinieri sono approdati in via Setificio, piazzale San Savino, via Imbriani ma anche nella zona della stazione ferroviaria per monitorare persone, movimenti e locali. Sono state controllate complessivamente 72 persone, poco meno della metà con pregiudizi penali. In strada anche alcuni residenti che nei giorni scorsi hanno avviato una raccolta firme per chiedere maggiore sicurezza e decoro.

Hanno ringraziato le forze dell’ordine per le presenza. Due gli esercizi commerciali controllati e sono in corso verifiche sul rispetto di tutte le normative. Nei due giorni precedenti i controlli interforze sono stati effettuati con l’ausilio della polizia locale che ha monitorato anche negozi etnici e kebab. Controllato giovedì sera anche il parco Esedra di via Coppi dove pure erano state segnalate zuffe e bivacchi.

Sa.fe.