Giro di vite contro l’alcol Consumo vietato in più zone

di Giacomo Giampieri

Ampliata l’area di applicazione dell’ordinanza anti alcol. Come preannunciato al Carlino dall’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia, il sindaco Stefania Signorini ha firmato ieri mattina l’estensione del provvedimento che vieta il consumo di alcolici nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Prima circoscritto alle aree che delimitano il centro storico (tra le vie Mameli, XX Settembre, Flaminia e Bixio), con l’aggiunta delle piazze di Falconara e di Castelferretti, ora il divieto riguarda tutto il centro da via Stamura a via Mameli, da via Bottego-Rosselli al sedime della ferrovia, compresi sottopassi e cavalcavia per la spiaggia. L’ordinanza sarà valida fino al 30 settembre. Si tratta di uno strumento in più a disposizione della polizia locale e delle forze dell’ordine per contrastare, prevenire e reprimere situazioni di degrado sociale ed eccessi. La decisione di estenderne l’efficacia è stata condivisa dal primo cittadino in un incontro Prefettura nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza. "Tanto l’ordinanza, quanto la predisposizione del pattugliamento degli agenti, disposto dopo la sperimentazione dell’estate scorsa, vanno nella direzione di garantire la sicurezza soprattutto nel periodo estivo – spiega Signorini –, quando ci sono più occasioni di incontro e gli spazi pubblici sono maggiormente frequentati. Questi strumenti si aggiungono all’introduzione del ‘Daspo urbano’ previsto dal nuovo regolamento di Polizia urbana, che ho fortemente voluto, al pattugliamento quotidiano dei centri abitati, all’arrivo di nuovi dispositivi per rendere più efficace l’azione della Polizia locale". Nel dettaglio, è vietato il consumo di alcol "aree pubbliche, aperte al pubblico o soggette all’uso pubblico, nonché nelle aree private scoperte liberamente accessibili a chiunque e sotto i portici, compresi il sedime ferroviario, sovrappassi e sottopassi nonché lungo la via IV Novembre e nei giardini adiacenti", nonché alle fermate del bus e a bordo dei mezzi del trasporto pubblico. Sono sempre esclusi i locali per la somministrazione di alimenti e bevande e gli spazi all’aperto in concessione agli esercenti, oltre alle manifestazioni su area pubblica organizzate dall’amministrazione o da soggetti autorizzati, poiché non hanno mai generato problematiche di abuso di alcol e sussiste comunque una organizzazione in grado di controllare la distribuzione e i fenomeni.