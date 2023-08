"Giro di vite e guardia alta contro gli abusivi"

Tanti controlli, eppure non demordono. Sono tempi duri per i parcheggiatori che popolano le aree di sosta più frequentate di Senigallia, tuttavia nonostante le segnalazioni continuano a presidiare i posti auto della spiaggia di velluto. L’intervento portato a termine dalla polizia locale giovedì mattina nel parcheggio di piazzale Morandi ripropone prepotentemente il tema dei parcheggiatori. Una questione in realtà mai definitivamente archiviata, un fenomeno difficile da estirpare nonostante l’impegno delle forze dell’ordine. Questa presenza irregolare impone alla polizia locale di controllare con assidua frequenza le zone interessate. Un quadro preciso della situazione lo fornisce la Comandante della polizia locale di Senigallia, Barbara Assanti che afferma: "Nel periodo estivo, i parcheggiatori abusivi cambiano zona ed orario rispetto agli altri mesi dell’anno. Durante l’inverno infatti il centro storico viene preso di mira nelle ore serali, mentre in estate queste persone vengono individuate anche nel corso della giornata, spesso sin dal mattino, nei parcheggi a ridosso del lungomare. L’intervento che le pattuglie hanno portato a termine nei giorni scorsi, ad esempio, è stato completato in un’area di sosta gratuita, a due passi dal lungomare Marconi, in una giornata di grande affluenza anche per le vie e nelle piazze del centro storico a causa della presenza del mercato".

Gli interventi diventano molto frequenti in estate, di certo il periodo più frenetico, ma l’impegno della polizia locale è costante, assicura la comandante Assanti: "I controlli sono assidui e vengono effettuati tutto l’anno. E’ fondamentale accogliere con estrema attenzione le segnalazioni di turisti e residenti per scoraggiare questo fenomeno".

Ma quali sono le zone più colpite? Per un senigalliese non è difficile immaginarlo, ma è opportuno approfondire anche questo aspetto. "Oltre al parcheggio situato tra i giardini Morandi e il lungomare Marconi – precisa Barbara Assanti - la zona adiacente lo stadio Bianchelli è spesso popolata da parcheggiatori abusivi. Rimanendo nel centro cittadino, anche le aree di sosta di piazza Simoncelli e largo Cesarini da Senigallia vengono prese di mira da questi soggetti".

Non arrivano segnalazioni invece dalle frazioni a nord e sud della città. Cesano e Marzocca, mete molto frequentate, vengono monitorate costantemente, ma i parcheggiatori abusivi per ora non rappresentano un problema.

Nicolò Scocchera