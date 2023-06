Giro d'Italia Donne 2023, da Chianciano Terme a Olbia, le tappe e le formazioni al via Il Giro d'Italia Donne 2023 parte da Chianciano Terme e arriva a Olbia, passando per cinque regioni. 9 tappe, 24 formazioni al via di cui 14 del World Tour. La tappa più lunga è Fidenza-Borgo Val di Toro con le salite di terza categoria. Cima Coppi a Canelli con GPM di Castino, Calosso e Canelli.