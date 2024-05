Giro d’Italia E, al via da Chiappucci a Rocca

Una passeggera pioggia non ha impedito la presenza di tanti senigalliesi ieri mattina in piazza Garibaldi alla partenza della dodicesima tappa del Giro d’Italia E, con traguardo a Fano. Quest’anno la Spiaggia di Velluto non è stata interessata dal passaggio del Giro d’Italia tradizionale ma per la prima volta ha ospitato una partenza di tappa dell’evento parallelo riservato alla bici elettriche. Non solo una corsa ciclistica, ma anche una manifestazione volta a sensibilizzare sulla mobilità sostenibile come ha dimostrato ieri il Green Village che in piazza Garibaldi ha visto tanti bambini. Il via alla corsa è stato dato alle 12.45. Tra i partenti, tanti campioni del passato: il già vincitore del Giro d’Italia Cunego, l’indimenticato Claudio Chiappucci, uno dei ciclisti italiani più amati di sempre, l’ex campione del mondo spagnolo Astarloa, il vincitore della Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli e il plurivincitore di slalom nella Coppa del Mondo di sci, Giorgio Rocca.