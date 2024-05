Giro d’Italia, i divieti per il passaggio dei ciclisti

Jesi ma anche Monsano, Monte San Vito e San Marcello si preparano a salutare il passaggio del Giro d’Italia giovedì quando si correrà infatti la tappa numero 12, che da Martinsicuro porterà la carovana di ciclisti a Fano dove è posizionato il traguardo. Il territorio jesino è solo lambito dal passaggio che sarà in ogni caso molto seguito come al solito, ma richiede importanti modifiche alla viabilità per oltre quattro ore nelle zone interessate. Soprattutto a ridosso degli ingressi e uscite della superstrada. Non mancheranno i disagi dalla tarda mattinata di dopodomani quando code e rallentamenti potrebbero riguardare la zona ad ovest della città, tra via Ancona e la zona industriale di Monsano.

"I ’girini’ – spiegano dall’amministrazione comunale jesina - giungeranno nel nostro territorio provenendo da Agugliano - Camerata Picena e dunque attraverso la strada provinciale 21 (della Barchetta, zona ex Sadam). Alla rotatoria con via Ancona (la strada provinciale 76 per Chiaravalle), il gruppo volterà a sinistra verso Jesi, per poi virare subito a destra al passo di Monsano per immettersi in via Sant’Ubaldo. Attraversato il centro abitato di Monsano, la carovana proseguirà sulla strada provinciale 18 (via dei Passionisti) per San Marcello all’altezza del Santuario di Montalatiere, lambendo così l’ultima parte del territorio comunale di Jesi".

Sulla base dell’ordinanza prefettizia, la sospensione della circolazione stradale nei tratti interessati durerà indicativamente dalle 12 alle 16.15. Di conseguenza, durante tale orario e comunque fino al completo passaggio dell’intera carovana: l’ingresso/uscita della superstrada allo svincolo di Monsano rimane chiusa, mentre restano aperte tutti gli ingressi e le uscite della superstrada negli svincoli per Jesi, in particolare Jesi est per chi deve procedere con direzione Ancona e Jesi ovest per chi deve procedere in direzione Roma. A quanti provengono da Monte San Vito - Chiaravalle con direzione Jesi è consigliato "prendere la superstrada all’altezza del casello Ancona Nord e uscire a Jesi est".

A quanti procedono con direzione Jesi - San Marcello è consigliato "percorrere via Tabano con direzione via Acquasanta". Altre modifiche alla viabilità, più o meno negli stessi orari sono previste nel Comune di San Marcello. E’ ancora fresca nella memoria degli jesini la tappa di due anni fa del Giro d’Italia con arrivo al viale della Vittoria in un bagno di folla.

Sara Ferreri