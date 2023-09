Giro d'Italia in bici dopo aver perso il lavoro: Ugo a Fabriano, un viaggio alla scoperta di sé Ugo Brischetta ha fatto tappa a Fabriano durante il suo viaggio in bicicletta di 6mila km in giro per l'Italia per riscoprire se stesso e le bellezze del Paese dopo aver perso il lavoro. Ha visitato la città e poi ripartito per Perugia.