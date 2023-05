"Giro d’Italia, tappa a Loreto per il Giubileo"

"Abbiamo fatto richiesta ufficiale, condivisa con l’assessore allo Sport, di avere tappa di arrivo o partenza del Giro d’Italia a Loreto nel 2025 perché coincide con l’anno giubilare. Significa avere visibilità in tutto il mondo della città. Sarà anche segnale di ripresa. Abbiamo avuto segnali positivi dalla società che gestisce e organizza la manifestazione sportiva. Aspettiamo la conferma".

E’ il sindaco della città mariana Moreno Pieroni a dare l’annuncio, con entusiasmo e trepida attesa, dell’evento tanto amato. Era il maggio 2018 quando Osimo è stata città di tappa, un tripudio di palloncini, fiori, bandiere e striscioni, tutti rigorosamente rosa, hanno avvolto la città di Osimo, sfavillante dalle primissime ore di quella mattina per accogliere l’undicesima tappa del Giro d’Italia. Oltre diecimila persone si erano riversate in città per fare il tifo, mamme e papà con i loro bambini entusiasti con il cappellino rosa a chiedere l’autografo ai loro idoli del ciclismo, giovani festanti, appassionati persino dalla Colombia con addosso i loro colori e quelli del Giro.

Residenti e commercianti, indaffarati nei locali pieni, hanno curato ogni particolare dando un grande contributo alla festa che ha portato un indotto enorme sia in termini di visibilità che economico. E la città mariana si augura di avere la stessa ottima opportunità tra due anni.

"Ci auguriamo che ci dicano sì – continua il primo cittadino -. Stiamo predisponendo poi il calendario della stagione estiva che coinvolgerà centro storico e quartieri, con almeno una o due iniziative in ciascuno di questi ultimi". Intanto in una delle piazze più turistiche delle Marche, quella del santuario mariano appunto, frequentata ogni anno da migliaia di turisti e pellegrini, non poteva mancare un defibrillatore a garantire la sicurezza in caso di emergenze cardiache. È arrivato venerdì scorso, donato dal Rotary club di Loreto all’Amministrazione Comunale ed inaugurato alla presenza delle autorità cittadine, il sindaco e l’arcivescovo Fabio Dal Cin, e di numerosi rappresentanti dell’associazionismo cittadino.

Presente anche il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ancona, Fulvio Borromei, che ha relazionato sull’importanza dei defibrillatori a disposizione della collettività come dispositivi in grado di tutelare la salute pubblica.

Silvia Santini