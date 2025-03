Girombelli, inno alla moda: “Giravo il mondo per Genny, ma Ancona era la mia pace”

Ancona, 29 marzo 2025 – Un inno alla Moda quello che c’è stato ieri nel Salone delle Feste delle Muse gremito da più di trecento persone venute per rivolgere il loro tributo ad una donna, icona della Moda nel mondo, che ha portato Ancona ad essere conosciuta ovunque: Donatella Girombelli. Di lei, del suo talento e della sua visione unica dello stile se ne è parlato nel corso dell’incontro “La moda che da Ancona ha conquistato il mondo” organizzato da Lions Club Ancona Host nell’ambito della rassegna “Ancona tra passato e futuro”, in collaborazione con il Comune dorico.

Ad aprire l’evento i saluti del sindaco Daniele Silvetti e di Michele Meneghini presidente del Lions Club Ancona, cui è seguita la proiezione del video raccontato di Antonio Luccarini “Testimonianze con Donatella Girombelli, Genny 1962”. Un’intervista nel corso della quale Donatella ha raccontato la visione di Arnaldo Girombelli grazie al quale nacque Genny, in una piccola stanza con una sola macchina da cucire. Vincente l’idea di creare un “prodotto abito” di grande qualità ma in maniera industriale.

Nel 1966 Donatella entrò in Genny come responsabile dello stile e del prodotto con la sua speciale visione: creare abiti per la nuova donna che stava emergendo in quegli anni, il pret a porter. Poi avvenne l’incontro con Gianni Versace, allora praticamente sconosciuto, che i Girombelli conobbero a Firenze. Nacque un sodalizio che durò più di vent’anni. Tre personaggi che condivisero una visione unica a quei tempi: qualità del prodotto, creatività e sartorialità. Genny arrivò in ogni parte del mondo grazie alla mission, al giusto prezzo, ai suoi prodotti eleganti che la resero famosa.

Il video, con sottofondo una canzone di Ornella Vanoni, è stato più volte interrotto dagli applausi, segno di affetto e riconoscenza verso una donna che ha tanto dato ad Ancona. “Sono tornata questa sera per partecipare a questo evento e domani torno a Milano – ha detto al Carlino Donatella Girombelli – Volevo esserci in segno di gratitudine. Capisco che se tutte queste persone vogliono rendere omaggio a Genny e a quello che ho fatto, probabilmente qualcosa ho seminato. Ho dato il massimo ma ora i miei progetti sono solo di vita privata, famiglia, nipoti, viaggi”. E Ancona? “Quando tornavo ad Ancona dopo i miei viaggi di lavoro lontano, dopo impegni e lotte, tiravo un sospiro di sollievo e dicevo ’la mia Anconina’. L’ho sempre vista come il mio rifugio, la pace, la quiete, che può essere anche un limite per la città ma per me è stato sempre un grande aiuto. La sua gente è volonterosa e brava e io vorrei che Ancona sia sempre in alto anche in altri ambiti come le Muse. Voglio molto bene a questa città”.