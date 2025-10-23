"’Giselle’ sarà elegante e anche ironico"

C’è ‘Giselle’, celebre balletto romantico. E poi c’è ‘Giselle’, con una strana ultima ‘e’ rovesciata. Un piccolo particolare che implica una grande ‘differenza’. Sì, perché lo spettacolo che va in scena domani (ore 20.30) alle Muse di Ancona in esclusiva regionale, è una rivisitazione piuttosto ‘ardita’ del classico amato in tutto il mondo dal grande pubblico.

A proporla è la napoletana Cornelia Dance Company, fondata da Nyko Piscopo, autore della coreografia, e da Nicolas Grimaldi Capitello, Eleonora Greco, Leopoldo Guadagno e Francesco Russo, che saliranno sul palco insieme ad altre tre danzatrici e ad un danzatore.

Eleonora Greco, chiariamolo subito, la vostra è danza assolutamente contemporanea. "Sì, lo spettacolo è una rivisitazione in chiave contemporanea di ‘Giselle’ che utilizza un linguaggio inclusivo, quello che usiamo nei nostri tempi. C’è un ribaltamento del personaggio, che è interpretato da un uomo. Io interpreto Bathilde, ma nel ruolo ci sono anche delle sfaccettature di Hilarion. Albrecht è vestito da uomo, ma a un certo punto si rivela con un abito femminile".

Per questo nella presentazione di parla di amore che va oltre i generi e i pregiudizi, oltre che gli inganni? "Albrecht viene giudicato e ‘circoscritto’ dagli altri danzatori. Anche nella vita di tutti i giorni chi si veste in un certo modo viene giudicato dagli altri. Ma non è certo questo che sottolinea quello che siamo veramente. L’amore stesso viene giudicato dagli altri".

E gli inganni? "Beh, Giselle è ingannata. Albrecht la seduce, dice di amarla, ma poi non è coerente fino in fondo. Non rimane con lei. E quando lei impazzisce nessuno muove un dito per aiutarla".

Ma la vostra quanto è lontana dalla Giselle ‘classica’? "La scrittura drammaturgia è la stessa, anche se le scene sono differenti. Nella nostra versione c’è un funerale che non esiste nel balletto originale. Ci sono anche dei video, in cui appaiono danzatori over 50, che abbiamo scelto con una call pubblica. Loro rappresentano noi giovani a quell’età, in una contrapposizione tra generazioni diverse".

Che dire al pubblico che spesso è spaventato dalla difficoltà della danza contemporanea? "Questo è uno spettacolo per tutti. E’ poetico, elegante, e anche ironico. Le doti comunicative della compagnia sono notevoli. Farci capire dal pubblico è un nostro obiettivo".

Raimondo Montesi