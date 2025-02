Gita vietata a studenti disabili: si attiva il ministro

Anche il ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale delle Marche si stanno interessando della vicenda legata al diniego a due alunni con disabilità di una scuola secondaria di Senigallia di partecipare alla gita (una settimana bianca) prevista per marzo. Lo conferma Donatella D’Amico, direttrice dell’Usr Marche, che ha convocato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Senigallia centro - Fagnani, Patrizia Leoni, per approfondire la questione nei prossimi giorni.

A sollevarla sono state due mamme, che si sono rivolte all’avvocato Corrado Canafoglia per denunciare il caso - secondo loro - discriminatorio verso i loro figli. Denuncia a cui è seguita una diffida alla dirigente scolastica e all’ufficio scolastico regionale "affinché venga rimosso ogni ostacolo alla libera partecipazione dei ragazzi alla gita scolastica".

"Insieme al ministro dell’Istruzione, che si è subito attivato, stiamo cercando di approfondire la questione - spiega la direttrice regionale D’Amico - perché neppure lontanamente può essere ammesso che ciò accada. Non può avvenire, non è possibile che una cosa del genere possa avvenire nelle Marche". Per far piena luce sulla vicenda, dopo la richiesta già avvenuta dei primi documenti, sarà necessario "cercare di capire cosa sia davvero successo" spiega ancora D’Amico che conferma di aver appreso la notizia dai giornali. "Mi spiace che le due mamme siano dovute ricorrere a questa iniziativa: sicuramente troveremo una risposta a questa situazione e, se confermato, assieme al ministro Valditara, ripristineremo la condizione di partecipazione dei ragazzi alla gita di marzo. Tutti devono poter partecipare e tutti devono avere le stesse possibilità".

In queste ore sono stati tanti gli attestati di solidarietà ricevuti dalle famiglie, attraverso il legale, ma anche quelli apparsi sui social in cui molti genitori si schierano contro la settimana bianca, attività discriminatoria anche dal lato economico: "La settimana bianca è un iniziativa discriminante in senso generale, l’ho pensato da subito, appena ho saputo dell’esistenza di questa iniziativa assurda che c’è da anni nelle scuole della città. Scuole che, a maggior ragione perché dell’obbligo dovrebbero dare a tutti gli alunni le stesse possibilità, e invece costringono genitori a dire ai propri figli ’mi dispiace, amore, questa cosa che i tuoi compagni fanno durante la frequenza scolastica, tu non puoi farla perché non ce la possiamo permettere’" il commento di Lorena M.

A pesare è stata anche la risposta, riportata dall’avvocato, che la dirigente avrebbe dato alle mamme durante le interlocuzioni avute per cercare di risolvere il problema: "La Dirigente scolastica, ha condizionato la partecipazione dei 2 ragazzi alla gita solo se accompagnati da un genitore che deve pagarsi l’intero soggiorno, sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità – spiega Canafoglia -. Rispetto al pagamento del soggiorno del genitore–accompagnatore la Dirigente Scolastica ha consigliato alle mamme dei 2 ragazzi di richiedere ai familiari dei loro figli di farsi anticipare eventuali regali per festività o compleanni e di convertirli in denaro da usare per sostenere il costo del soggiorno dei genitori".