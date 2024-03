Giù anche l’ex Benincasa. Ma la burocrazia blocca tutto

L’ex istituto scolastico Benincasa: dalle conseguenze della frana del 1982 al vincolo del Prg urbano che lo lega all’Uscita a Ovest. Corsi e ricorsi storici e burocratici, dal presente di una demolizione ormai agli sgoccioli e un passato ingombrante fatto di progetti mai applicati, ma che, nonostante tutto, continuano a limitare le azioni pratiche. La giunta comunale, proseguendo l’iter previsto dalla vecchia amministrazione, ha deciso di abbattere l’edificio di via Flaminia, alla Palombella, sede dell’istituto superiore di ragioneria fino al dicembre 1982, prima che la drammatica frana della notte tra il 12 e il 13 di quel mese sconvolse tre quartieri di Ancona. Negli anni a seguire l’edificio è andato incontro a un degrado crescente, ma per anni ha ospitato i senza fissa dimora nel ribattezzato centro ‘Un tetto per tutti’. Il plesso è rimasto per metà (la parte superiore) inagibile fino a quando nel gennaio 2021 una perizia statica, disposta dall’amministrazione precedente, non ha rilevato il degrado e i problemi strutturali, con particolare riferimento come si legge in un documento ufficiale "alle armature metalliche del calcestruzzo".

Prima si è ipotizzata la possibilità di recuperare l’edificio, ma poi si è deciso di abbatterla e nel corso di questi mesi il personale tecnico dell’assessorato ai lavori pubblici ha proceduto alle varie fasi progettuali. Alla demolizione del plesso mancano pochi mesi, se non addirittura settimane, nel frattempo si sta procedendo alla bonifica sia delle parti in amianto che, soprattutto, dei collegamenti delle utenze, la rete gas in particolare.

Al momento di avviare le pratiche, tuttavia, gli uffici si sono accorti che l’area dove è stato realizzato il palazzo si trova nel punto in cui era stato ipotizzato il tracciato della vecchia Uscita a Ovest. In pratica un tunnel che partiva proprio alle spalle del Benincasa nel tratto di falesia però monitorato dopo la frana del 1982. Da qui, negli anni successivi, la decisione di chiudere quel capitolo e spostare il progetto a nord con il cosiddetto Ultimo Miglio il cui cantiere inizierà a lavorare dal prossimo mese di settembre. Le demolizioni sono consentite da Prg in quell’area, ma serve comunque una variante ad hoc che la struttura tecnica comunale deve realizzare. Oltre all’ex ragioneria ‘Cinzio Benincasa’ il piano di recupero prevede anche l’abbattimento di altri manufatti che si trovano alla Palombella con l’obiettivo di creare un’area verde e un parcheggio per camper.

p.cu.