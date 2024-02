Giù dal balcone a 15 anni. Si va verso l’archiviazione

E’ destinato a chiudersi il caso della bengalese di 15 anni, precipitata dal balcone della sua cameretta, il 30 ottobre scorso, nel quartiere del Piano. La Procura ha chiesto l’archiviazione. Mithila era morta dopo tre giorni di agonia. Il suo era stato un gesto volontario sul quale il pm Andrea Laurino aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, con indagato il padre della minorenne. La ragazzina aveva un curatore speciale, un avvocato che il tribunale di Minorenni le aveva nominato per una eventuale assistenza legale vista la situazione familiare che la minorenne aveva confidato a scuola, nel 2022, quando faceva ancora le medie, per un presunto matrimonio combinato in Bangladesh dove non voleva tornare. Alla procura minorile il caso era ancora aperto prima che la 15enne morisse, e c’era stato solo un parere sull’idoneità dei genitori che si era concluso positivamente. La ragazzina era stata affidata ai servizi sociali con la collocazione in famiglia perché non c’era nulla che faceva temere per lei. Dopo 3 mesi di indagini non sono stati trovati riscontri per il reato ipotizzato. La parola ora passa al gip.